Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Группа независимых разработчиков представила приложение UTM, позволяющее запускать операционную систему Windows 10 на iOS-устройствах. Об этом сообщает Windows Latest.

Новое приложение создано на базе программы QEMU, позволяющей эмулировать аппаратное обеспечение различных платформ. UTM позволяет загружать на смартфонах и планшетах от Apple не только Windows 10, но и операционную систему Linux.

Отмечается, что для запуска эмуляции Windows 10 не требуется джейлбрейк (эта операция официально не поддерживается компанией Apple). Разработчики подчёркивают, что проект находится на ранних стадиях разработки, поэтому возможно возникновение различных ошибок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале корпоративный вице-президент Microsoft Роб Леффертс заявил, что до конца 2020 года выйдет версия антивирусной программы Microsoft Defender, поддерживаемая на iOS и Android-устройствах.

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