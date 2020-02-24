Лондон, , 12:23 — REGNUM Пакет из 34 телекоммуникационных спутников отправлен на «Байконур» с завода во Флориде 24 февраля, сообщил ТАСС представитель OneWeb.

Специалисты «Байконура» получат телекоммуникационные спутники британской компании 25 февраля. Запуск запланирован на вторую половину марта.

Напомним, компания OneWeb формирует группировку орбитальных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Контракт OneWeb с оператором запусков Arianespace предусматривает проведение 20 запусков с использованием российских ракет-носителей «Союз-2.1б» и одного пуска с разрабатываемым Европейским космическим агентством носителем «Ариан 6».

Первый испытательный запуск пакета из шести спутников OneWeb состоялся в феврале 2019 года. 7 февраля 2020 года с «Байконура» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с пакетом из 34 спутников.

Во время последующих запусков с космодромов «Байконур» и «Куру» во французской Гвинае также будут использоваться пакеты из 34 спутников. Часть запусков будет произведена с российского космодрома «Восточный», причём из-за особенностей его местоположения при каждом старте на орбиту будет выводиться 36 спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль заявил, что в 2020 году оператор планирует провести 10 запусков с использованием российских ракет-носителей серии «Союз» в интересах компании OneWeb.

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