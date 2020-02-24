Хвасон, Южная Корея, , 12:02 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung перевела в массовое производство первую линию с использованием фотолитография в глубоком ультрафиолете (EUV). Об этом сообщает DigiTimes.

Тестовое производство на этой линии в городе Хвасон было начато во второй половине 2019 года. В массовое производство с использованием EUV запущены чипы с 7-нанометровым и более тонкими техпроцессами. Первые устройства с чипами, изготовленными на этой линии, появятся в продаже уже в первом квартале 2020 года.

В Samsung отметили, что к концу 2020 года общий объём инвестиций в производственную линию в Хвасоне достигнет $6 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Samsung Electronics представила мобильный процессор Exynos 990, при производстве которого используется технология EUV.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Samsung Electronics представила мобильный процессор и модем 5G