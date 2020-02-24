Пекин, , 11:24 — REGNUM Компания China Unicom доведёт количество базовых станций мобильной связи пятого поколения 5G до 250 тысяч к концу третьего квартала 2020 года. Об этом сообщает Синьхуа.

Ранее в China Unicom — одном из крупнейших операторов сотовой связи Китая — планировали развернуть такое количество базовых станций 5G к концу 2020 года. Развёртывание сети 5G будет проводиться в сотрудничестве с государственной телекоммуникационной компанией China Telecom.

В China Telecom объяснили, что ускорение работ по созданию инфраструктуры 5G поможет смягчить негативные экономические последствия вспышки коронавируса. Отмечается, что к 20 февраля China Unicom развернула 64 тысячи базовых станций 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на долю Китая пришлось 46% поставок смартфонов с поддержкой связи 5G.

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