Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Американский журнал The National Interest выпустил материал, посвященный российскому боеприпасу калибра 12,7×55 мм, назвав этот патрон «самым необычным среди находящихся в активном использовании».

Этот патрон примечателен своей экстремально мощной поражающей силой. Патрон обладает толстым, но при этом коротким корпусом. Его можно использовать при стрельбе тяжелыми пулями, летящими с малой скоростью.

По мнению журнала, данный патрон крайне полезен для достижения различных специальных целей, в частности. с его помощью можно поражать противника в современном бронежилете, который не пробивают боеприпасы с параметрами 9×39 мм.

Отмечается, что такие патроны используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК, а также штурмовых револьверов РШ-12.

Кроме того, подобные боеприпасы могут быть использованы при стрельбе из крупнокалиберного автомата АШ-12 (ШАК-12), которому The National Interest посвятил отдельный материал.

Автомат этот привлек внимание американцев своей необычной эргономикой. Данный автомат был разработан для спецназа ФСБ России и предназначен для тех случаев, когда дальность выстрела не имеет особого значения.