Москва, , 10:41 — REGNUM Отправка роботизированного манипулятора European Robotic Arm (ERM) на космодром «Байконур» запланирована на конец марта, заявил глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель ТАСС.

Пишель отметил, что вероятнее всего доставка роботизированного манипулятора будет производиться железнодорожным транспортом вместе с многофункциональным модулем «Наука». Представитель ЕКА добавил, что окончательное решение об отправке будет приниматься российской стороной.

ERM разработан консорциумом европейских космических фирм по заказу ЕКА. Роботизированный манипулятор будет использоваться для работ за бортом Международной космической станции.

Первоначально планировалось, что ERM будет установлен на российской Научной энергетической платформе. После отмены разработки этого модуля МКС было решено установить ERM на модуль «Наука».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко заявил, что отправка модуля «Наука» на «Байконур» запланирована на 19 марта.

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