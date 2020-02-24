Лондон, 24 февраля 2020, 09:33 — REGNUM Базирующаяся в Лондоне компания Anglo American ведёт разработку карьерного грузовика массой 290 тонн, который станет крупнейшим автомобилем на водородном топливе в мире. Об этом сообщает Business Insider.
Новый автомобиль будет работать на аккумуляторах компании Williams Advanced Engineering. Для карьерного грузовика разрабатываются специальные литий-ионные батареи.
Водородный грузовик будет использоваться на руднике Могалаквене в провинции Лимпопо Южно-Африканской республики. Планируется, что испытания первой модели будут начаты в ЮАР до конца 2020 года.
В настоящее время крупнейшим электромобилем или автомобилем на водородном топливе считается карьерный самосвал eDumper массой 111 тонн.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года южнокорейская компания Hyundai представила грузовой тягач HDC-6 Neptune, работающий на водородном топливе.
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