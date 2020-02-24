Куми, Южная Корея, , 09:19 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics запустила производство на заводе в городе Куми, приостановленное из-за заражения одного из рабочих коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. Об этом сообщает Bloomberg.

Случай заражения одного из сотрудников завода Samsung в Куми был подтверждён 22 февраля. В этот же день компания приостановила производство, а контактировавшие с заразившимся рабочим коллеги были помещены в карантин.

Завод был вновь запущен 24 февраля в 13:00 по местному времени. На двух линиях этого завода собирается часть смартфонов Samsung.

Сотрудник Корейского института экономики и торговли промышленности Ли Хангку рассказал, что этот случай вызвал обеспокоенность и у других южнокорейских предприятий. Куми является одним из промышленных центров, в этом городе также расположены производства LG Electronics, LG Display и Toray Group. Эксперт добавил, что эти заводы являются наиболее важными для технологических цепочек южнокорейских компаний.

«Компании переместили большую часть своего производства в Китай и Вьетнам для сокращения затрат, но высокотехнологичные электронные компоненты производятся дома из-за опасений утечек базовых технологий», — объяснил Ли Хангку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Южной Корее уровень эпидемиологической угрозы был поднят до наивысшего «красного» уровня в связи с распространением коронавируса.

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