Шанхай, Китай, , 08:54 — REGNUM Прототип китайского пассажирского самолёта Comac C919 совершил перелёт из шанхайского аэропорта «Пудун» в аэропорт «Шэнли» в городе Дунъин для продолжения программы лётных испытаний. Об этом сообщает Синьхуа.

Перелёт в аэропорт «Шэнли» был произведён 23 февраля и продолжался 2 часа. На испытательной базе этого аэропорта специалисты проверят корректность работы системы освещения и шумозащиты пассажирского салона.

Используемый для этих испытаний прототип является шестой испытательной моделью самолёта Comac C919. Планируется, что следующие лайнеры будут выпущены уже в рамках серийного производства.

Вместимость нового самолёта компании Comac составит до 190 пассажиров, что делает его крупнейшим авиалайнером Китая. Производитель надеется, что эта модель сможет конкурировать с лайнерами Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Ожидается, что перевозки пассажиров лайнерами Comac C919 начнутся в 2021 или 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года финальный прототип пассажирского самолёта Comac C919 был впервые поднят в воздух в шанхайском аэропорту «Пудун».

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