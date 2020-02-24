Хантсвилл, США, , 08:03 — REGNUM Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin открыла новый завод по производству ракетных двигателей в городе Хантсвилл (США, штат Алабама). Об этом сообщает пресс-служба Blue Origin.

Специалисты Blue Origin занимаются разработкой нескольких космических аппаратов, включая лунный модуль Blue Moon. Планируется, что он будет использоваться для для доставки грузов и пилотируемых полётов с окололунной американской орбитальной станции к Луне.

Новый завод в Хантсвилле будет выпускать двигатели BE-7 для модуля Blue Moon, двигатели ВЕ-3U для ракеты-носителя New Glenn, а также разрабатываемый ракетный двигатель BE-4. В Blue Origin отметили, что на новом заводе будет работать около 300 сотрудников, а в объект было инвестировано около $200 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года глава компании Blue Origin Джефри Безос заявил, что двигатель BE-7 успешно прошёл первые огневые испытания в космическом центре Маршалла.

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