Лонг-Бич, США, , 07:46 — REGNUM В порту Лонг-Бич завершили погрузку пусковой платформы плавучего космодрома «Морской старт» на судно Xin Guang Hua. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов VesselFinder.

Судно Xin Guang Hua прибыло в порт города Лонг-Бич (США, штат Калифорния) 18 февраля. К 23 февраля на судно была погружена пусковая платформа Odyssey, входящая в плавучий космодром «Морской старт».

В 2016 году плавучий космодром, принадлежавший ранее международному консорциуму Sea Launch Company, был выкуплен российской компанией S7 Space. После этого было принято решение о перебазировании «Морского старта» из США в Россию.

Ожидается, что плавучий космодром будет доставлен на территорию Славянского судоремонтного завода в Приморском крае во второй половине марта. После этого специалисты проведут ремонт «Морского старта» и установят на плавучий космодром новое оборудование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в РКЦ «Прогресс» рассказали о начале разработки новой ракеты-носителя для проведения запусков с плавучего космодрома «Морской старт».

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