Москва, 24 февраля 2020, 07:12 — REGNUM Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России и США сравнил главный конструктор СПРН, руководитель МАК «Вымпел» Сергей Боев. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «Звезда».
Конструктор отметил, что системы предупреждения США имеют незначительный запас по времени отклика в сравнении с российским аналогом. Это объясняется тем, что американские СПРН находятся «не только на континенте США, но ещё в Гренландии и Великобритании».
Конструктор подчеркнул, что в сейчас СПРН РФ «отвечает современным вызовам».