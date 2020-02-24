Москва, , 07:12 — REGNUM Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России и США сравнил главный конструктор СПРН, руководитель МАК «Вымпел» Сергей Боев. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «Звезда».

"Наша система предупреждения характеризуется (в отличие от американской), прежде всего, глобальностью контроля», — сказал конструктор.

Конструктор отметил, что системы предупреждения США имеют незначительный запас по времени отклика в сравнении с российским аналогом. Это объясняется тем, что американские СПРН находятся «не только на континенте США, но ещё в Гренландии и Великобритании».

Конструктор подчеркнул, что в сейчас СПРН РФ «отвечает современным вызовам».