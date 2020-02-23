Вашингтон, , 23:53 — REGNUM В США оценили «странные» российские патроны калибра 12,7×55, об этом сообщает издание The National Interest.

Эксперты изданию отмечают, что указанный калибр наиболее странный из используемых. Он используется в штурмовой винтовке АШ-12 (ШАК-12).

«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей», — отмечает издание.

Указанные патроны помогают поражать противника в современном бронежилете, устойчивым для патронов меньшего калибра.