Москва, , 23:50 — REGNUM Специалисты Главного центра разведки космической обстановки, входящего в структуру Военно-космических сил (ВКС) России, до сих пор осуществляют наблюдение за сумкой с инструментами, которую 12 лет назад во время выхода в открытый космос потеряла астронавт NASA Хайдемари Стефанишен-Пайпер. Об этом 23 февраля сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов в эфире телеканала «Звезда».

»Одна из американских астронавтов потеряла сумку, когда выходила в открытый космос. Все эти объекты находится у нас в каталоге учтенные», — уточнил Фаттахов.

Наблюдение за объектами, оставленными в космосе, осуществляется в рамках контроля над космическим пространством. Он также отметил, что весь космический мусор каталогизирован и подлежит постоянному мониторингу.

Напомним, система контроля космического пространства представляет собой стратегическую информационную систему для наблюдения за спутниками Земли и иными космическими объектами. Одна из основных функций системы — вести главный каталог космических объектов.

Каталог является закрытой от свободного доступа российской единой базой данных, содержащей координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте (КО) искусственного происхождения.

В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого КО на высотах от 120 км до 50 тыс. км, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе и размере.

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