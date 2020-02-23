Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Компания Tesla работает над новыми аккумуляторными батареями, с которыми электромобили смогут проезжать до 640 километров на одной зарядке. Об этом сообщает Electrek.

Известный блогер-автомеханик проанализировал последние обновления системы управления аккумуляторов Tesla и пришёл к выводу, что автопроизводитель работает над новой конфигурацией аккумуляторной батареи, которая будет состоять из 108 ячеек для блока питания 450 Вольт с полезной мощностью около 109 кВтч. Оснащённой новой батареей автомобили Model S и другие транспортные средства линейки Tesla получат дальность действия до 640 км.

Отмечается, что возможность преодоления столь большого расстояния без подзарядки может, наконец, снять предубеждение о том, что электромобиль — это транспорт для преодоления малых расстояний.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Tesla разрабатывает аккумуляторы для электрокаров с ресурсом 1,6 млн км.

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