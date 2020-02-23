Москва, , 17:30 — REGNUM Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, об этом 23 февраля заявил российский лидер Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества в Москве.

Президент России отметил, что власти страны планируют и дальше укреплять потенциал стратегических сил, направлять новейшее вооружение во все рода войск, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.

Российский лидер отметил, что многие вооружения в стране не имеют аналогов в мире, при этом по ряду перспективных образцов страна перешла от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

По традиции военнослужащие президентского полка установили траурный венок с лентой в цветах государственного флага России у Вечного огня возле Кремлевской стены. На ленте написано: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».