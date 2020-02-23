Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Компания SpaceX работает над тем, чтобы первый орбитальный полёт космического корабля Starship состоялся до конца 2020 года. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в социальной сети Twitter.

Глава SpaceX опубликовал несколько фотографий с процессом сборки нового прототипа корабля Starship, получившего название «SN1». Маск добавил, что в SpaceX настроены отправить первый корабль Starship в орбитальный полёт уже в этом году.

Также он отметил, что сейчас компания практически не вносит изменений в конструкцию ракеты-носителя Faclon 9 и кораблей Dragon из-за того, что это связано с повышенным риском. При этом разработка Starship ведётся интенсивно и в конструкции прототипов корабля постоянно вносятся изменения.

Компания SpaceX разрабатывает комплекс из космического корабля Starship и сверхтяжёлой ракеты-носителя для пилотируемых полётов за пределы околоземной орбиты. В сентябре 2019 года Маск заявлял, что первый полёт Starship может состояться в течение полугода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года прототип корабля Starship в модификации Mk1 был уничтожен во время взрыва при испытаниях на полигоне в штате Техас. После этого компания SpaceX внесла изменения в конструкцию следующих прототипов.

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