Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Новая версия мобильной операционной системы Android получит встроенную поддержку нескольких экранов, API-интерфейс для поддержки сетей 5G и улучшенную систему безопасности. Об этом сообщает 9to5google.

Компания Google выпустила тестовую версию операционной системы Android 11 Developer Preview, предназначенную для разработчиков мобильных приложений. Также в Google сообщили, что бета-версия Android 11 будет выпущена в мае, а финальная версия — в третьем квартале 2020 года.

Среди главных особенностей новой версии мобильной операционной системы от Google разработчики отметили новый API (интерфейс, позволяющий программам взаимодействовать друг с другом), который расширяет возможности использования мобильной связи 5G. Также Android 11 получит встроенную поддержку двух экранов, что может быть полезно для пользователей некоторых многоэкранных Android-устройств.

Ещё одним значимым изменением станет переработанная система безопасности. В частности, Google добавит возможность создания одноразовых разрешений на использование приложениями микрофона и камеры. Ранее пользователи могли разрешать только постоянный доступ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года также стало известно, что в Android 11 будет убрано ограничение на возможность записи видеофайлов размером более 4 Гб.

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