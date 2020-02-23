Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Система индексации ссылок поисковой системы Google позволяет получить доступ к некоторым приватным групповым чатам в месеенджере WhatsApp. Об этом сообщает Vice.

Для создания пригласительных ссылок в чаты WhatsApp используются URL-адреса, которые индексируются поисковыми системами. Специалисты обнаружили, что с помощью таких проиндексированных ссылок можно получить доступ к приватным чатам. В частности, таким образом удалось присоединиться к чату неправительственной организации, аккредитованной ООН.

Представитель Google Дэнни Салливан заявил, что поисковые системы обрабатывают все страницы из открытой сети. Он отметил, что сайты, желающие заблокировать некоторые запросы должны использовать специальные инструменты.

В WhatsApp заявили, что если администраторы групп хотят обеспечить их полную приватность, то они не должны использовать URL-ссылки, пересылаемые через общедоступные каналы.

Отметим, ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак рассказал, что в июне 2019 года высокопоставленным чиновникам ООН было рекомендовано отказаться от использования мессенджера WhatsApp из-за невозможности обеспечить безопасность переписки.