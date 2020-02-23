Пекин, , 13:23 — REGNUM Выпуск новой версии операционной системы FuntouchOS 10 для смартфонов китайской компании Vivo перенесён на месяц из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает GizChina.

В Vivo планировали начать бета-тестирование новой версии операционной системы на базе Android в феврале. Из-за сбоев в работе разработчиков, связанных со вспышкой коронавируса в Китае, дата релиза сдвинута на конец марта.

Первыми смартфонами Vivo, которые получат FuntouchOS 10, станут модели NEX 3, NEX 3 5G, NEX S, NEX Dual Display, X27 и X2 Pro. В новой версии FuntouchOS будут добавлены стандартные функции Android 10, включая управление жестами и расширенные настройки конфиденциальности, а также переработан интерфейс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Xiaomi также заявила о задержке рассылки новой версии оболочки MIUI 11.

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