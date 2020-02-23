Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Четырнадцать компаний отказались от участия в конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Международные конференции по кибербезопасности RSA проходят ежегодно с 1991 года. Очередная встреча специалистов компаний, работающих в этой отрасли, пройдёт в Сан-Франциско с 24 по 28 февраля.

Ожидается, что в мероприятии примет участие до 40 тысяч человек, поэтому некоторые компании решили отказаться от конференции в связи с угрозой распространения коронавируса. Первыми от участия в мероприятии отказались шесть компаний из Китая, позже к ним присоединились некоторые организации из США и Канады.

К 22 февраля общее количество отказавшихся от участия в RSA компаний достигло 14. Последними об отказе заявили компании Verizon и AT & T Cybersecurity.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале вице-президент Microsoft Роб Леффертс заявил, что на конференции RSA в Сан-Франциско компания расскажет о ведущейся разработке антивирусной программы Microsoft Defender в версии для мобильных операционных систем Android и iOS.

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