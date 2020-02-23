Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Компания Google обновит правила размещения программ в магазине приложений Play Store, запретив им собирать данные о местоположении устройства в фоновом режиме. Об этом сообщается в блоге разработчиков Android.

Новые правила помогут пользователями Android-смартфонов лучше контролировать доступ к персональным данным для различных приложенияй. В частности, Google запретит сбор данных о геолокации, если это не требуется для корректной работы приложения (например, для геоинформационных сервисов). В Google рассказали, что изменение правил обсуждалось с разработчиками, большая часть которых с пониманием отнеслась к планируемым изменениям.

Изменение политики будет проводиться в несколько этапов. В апреле будет представлено официальное обновление требований к приложениям, размещаемым в Google Play. К августу разработчики приложений, использующих данные о местоположении устройств, должны будут получить разрешение от Google. К ноябрю из Google Play будут удалены все приложения, не соответствующие новым правилам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что местоположение практически любого пользователя смартфона может быть отслежено с помощью общедоступной информации, собираемой различными приложениями устройств.

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