Барселона, Испания, , 11:14 — REGNUM Компания THQ Nordic выпустит обновлённое издание игры Gothic, оригинальная версия которой была выпущена в 2001 году. Об этом сообщает пресс-служба THQ Nordic.

В декабре 2019 года THQ Nordic разместила на платформе Steam демонстрационную версию ремейка оригинальной игры Gothic. Компания попросила игроков оценить представленную демоверсию, пообещав принять окончательное решение о запуске ремейка на основании этих отзывов.

Отзывы собирались на протяжении двух месяцев, демоверсия была загружена более 180 тысяч раз. Подавляющее большинство игроков (94,8%) признало представленную демонстрацию удачной и высказалось за разработку ремейка популярной в прошлом PRG.

«…мы опросили игроков и их ответ ясен: фанаты ждут новую «старую» игру Gothic», — заявили в THQ Nordic.

Для работы над ремейком THQ Nordic создаст новую студию в Барселоне. В компании заявили, что пока сложно оценить время, необходимое для завершения этого проекта. Известно только, что игра выйдет не ранее 2021 года.

Напомним, последняя видеоигра основной серии — Gothic 3 — была выпущена в 2006 году.

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