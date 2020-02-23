Пекин, , 10:22 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» с макетом пилотируемого корабля запланирован на вторую половину апреля 2020 года, сообщает Синьхуа.

Предстоящий запуск станет первым для ракеты-носителя «Чанчжэн-5» в этой модификации. Если испытательный запуск пройдёт удачно, то «Чанчжэн-5В» будет использоваться для запуска автоматической межпланетной миссии к Марсу и лунного зонда «Чанъэ-5» в 2020 году.

Также эта ракета-носитель позволит Китаю приступить к строительству национальной орбитальной станции. «Чанчжэн-5В» будет использоваться не только для запуска пилотируемых кораблей, но и для вывода на околоземную орбиту модулей станции.

Издание отмечает, что в настоящее время на космодроме «Вэньчан» идёт подготовка к запуску ракеты-носителя и макета пилотируемого корабля. Также на космодром доставлен прототип модуля орбитальной станции, который будет использоваться в качестве полезной нагрузки одного из последующих испытательных запусков «Чанчжэн-5В».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля ракета-носитель «Чанчжэн-5В» была доставлена на космодром «Вэньчан» для подготовки к запуску.

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