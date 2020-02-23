Москва, , 15:16 — REGNUM Планировавшийся на конец февраля запуск очередного спутника «Глонасс-М» перенесён на середину марта. 23 февраля об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, дата запуска спутника навигационной группировки ГЛОНАСС сдвинута из-за переноса предыдущего старта с космодрома «Плесецк». Речь идёт о запуске военного спутника «Меридиан-М», перенесённого с 24 января на 20 февраля.

Ожидается, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Глонасс-М» будет запущена с «Плесецка» 16 марта.

Предыдущий запуск спутника системы ГЛОНАСС был произведён 11 декабря 2019 года. 3 января аппарат «Глонасс-М» №759 был введён в состав орбитальной группировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января 2020 года спутник «Глонасс-М» был доставлен на космодром «Плесецк» для подготовки к запуску.

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