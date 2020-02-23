Абу-Даби, , 01:12 — REGNUM На самой масштабной международной экспозиции робототехники UMEX 2020 (Unmanned System Exhibition) проходящей на Ближнем Востоке в Абу-Даби компания из РФ продемонстрирует свои беспилотники. Об этом ТАСС сообщили в выставочном оргкомитете.

В работе UMEX 2020 участвуют 150 организаций из 38 стран представят своих роботов. Площадь выставки превысит 25 тысяч кв м. Организаторы ожидают 18 тысяч гостей.

Ожидается, что на UMEX пройдёт 16 показательных полетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Работу робототехнических систем продемонстрируют команды из 30 высших учебных заведений и институтов мира. Анонсирована демонстрация наиболее передовых БЛА, среди них наземные, надводные и подводные аппараты.

«В текущем году UMEX будет включать отдельную зону тренажеров и обучающего оборудования SIMTEX (Simulation and Training)», — сказали организаторы.

Россия будет представлена компанией «Аэромакс», которая продемонстрирует системные решения по аэросъемке и анализу информации с помощью БЛА.