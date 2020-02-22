Москва, , 16:25 — REGNUM Специалисты холдинга «РТ-Химкомпозит» подготовили к промышленному производству новый конструкционный пенопласт, не имеющий отечественных аналогов. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Новый материал, выпускаемый под маркой «Акримид», может использоваться в качестве лёгкого заполнителя при изготовлении многослойных деталей из углепластика. Полученный полимер отличается высокой теплостойкостью и устойчивостью к химическим воздействиям.

Ожидается, что «Акримид» будет востребован не только в авиационной промышленности, но и при изготовлении внутренней обшивки космических аппаратов, а также в судостроении. Образцы нового полимера уже были проверены на ряде предприятий Ростеха, а также в Роскосмосе и Объединенной судостроительной корпорации.

«Результаты показывают, что разработка как минимум не уступает по своим техническим характеристикам иностранным образцам», — подчеркнул исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Ростехе представили новую систему мониторинга ионизирующего излучения, которая поможет точнее прогнозировать сроки выхода из строя электронных блоков космических аппаратов.