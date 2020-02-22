Москва, , 15:59 — REGNUM Запуск первого спутника системы «Арктика» запланирован на декабрь 2020 года. 22 февраля об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, спутник «Арктика-М» будет выведен на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Запуск ракеты-носителя со спутником с космодрома «Байконур» запланирован на 9 декабря 2020 года.

Спутники серии «Арктика-М» будут оснащены таким же оборудованием, что и аппараты серии «Электро-Л». Размещение спутников «Арктика-М» на высокоэллиптической орбите позволит получать метеорологическую и гидрологическую информацию о полярных областях Земли, которые не охватываются комплексом «Электро-Л».

Формирование новой спутниковой группировки позволит повысить точность прогнозов погоды, а также представит новые данные для отслеживания климатических изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Роскосмос представил планы по формированию орбитальной группировки российских гражданских спутников. Ожидается, что к 2025 году будет запущено пять аппаратов серии «Арктика-М».