Пекин, , 15:05 — REGNUM Совместный спутник Китайского национального космического управления (CNSA) и французского Национального центра космических исследований (CNES) введён в эксплуатацию 21 февраля. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство природных ресурсов КНР.

Главный научный сотрудник проекта CFOSat Лю Цзяньцян рассказал, что восьмимесячные орбитальные испытания подтвердили исправность всех приборов на борту космического аппарата.

Спутник CFOSat (от англ. Chinese-French Oceanic Satellite — китайско-французский океанический спутник) будет использоваться в сфере морской метеорологии, а также для сбора данных о процессах формирования волн. Получаемая со спутника информация поможет отслеживать климатические изменения, а также повысит точность систем предупреждения стихийных бедствий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2019 года спутник CFOSat был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С», запущенной с китайского космодрома «Цзюцюань».