Москва, , 13:53 — REGNUM Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 будет запущен не ранее первого квартала 2021 года, заявил представитель ракетно-космического центра «Прогресс» Лев Шилов, сообщает ТАСС.

Представитель компании, занимающейся разработкой спутников серии «Ресурс», рассказал, что четвёртый аппарат этой серии находится на завершающей стадии сборки. Он отметил, что по оптимистичным прогнозам спутник будет запущен в первом квартале следующего года, по пессимистичным — в ноябре 2021 года.

Также Шилов заявил, что временно выведенный из эксплуатации спутник «Ресурс-П» №3 в скором времени начнёт функционировать в штатном режиме. Он объяснил, что исправить возникшие проблемы с передачей данных помогла доработка программного обеспечения.

Данные с группировки спутников «Ресурс» используются при составлении карт, а также для разведки возможных мест залегания нефти и других полезных ископаемых. Последний из спутников этой серии — «Ресурс-П» №3 — был выведен на орбиту в марте 2016 года.

В январе 2019 года генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что спутник «Ресурс-П» №3 временно выведен из эксплуатации из-за проблем с электронной компонентной базой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Роскосмос представил график вывода на орбиту гражданских российских спутников, согласно которому запуск аппарата «Ресурс-П» №3 планировался на 2020 год.

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