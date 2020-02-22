Москва, , 13:17 — REGNUM За два года в Росгвардии обеспечили выполнение установленных критериев и показателей перевода автоматизированных рабочих мест на российские операционную систему и программное обеспечение. Об этом заявил главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов на оперативном совещании по вопросам развития системы связи и информатизации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В совещании приняли участие представители Совета безопасности РФ, Минкомсвязи России, ФСБ России, ФСТЭК России, Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, научно-исследовательского института «Восход». Как отметил Золотов, в войсках поэтапно реализуется комплекс мер по развитию связи и повышению уровня информатизации.

Так, модернизируется цифровая транспортная сеть, повышены возможности автоматической телефонной связи. Ранее был создан Центр управления вычислительными ресурсами войск и проведена работа по установке российского программного обеспечения.