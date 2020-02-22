Редмонд, США, , 12:42 — REGNUM Версия антивирусной программы Microsoft Defender для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS будет выпущена до конца 2020 года, заявил корпоративный вице-президент Microsoft Роб Леффертс. Об этом сообщает CNBC.

В феврале компания выпустила публичную версию Microsoft Defender для операционной системы Linux. На мероприятии в штаб-квартире Microsoft в Редмонде Леффертс рассказал, что сейчас ведётся работа по внедрению этого программного обеспечения в мобильные операционные системы.

Подробная информация о ведущейся разработке будет представлена на конференции по информационной безопасности RSA, которая пройдёт в Сан-Франциско с 24 по 28 февраля. Однако в Microsoft заявили, что первая версия антивируса для мобильных устройств будет выпущена до конца 2020 года.

Напомним, ранее антивирусная программа от Microsoft была известна под названием Microsoft AntiSpyware. Первая версия этой программы была выпущена в 2006 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Microsoft остановили рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10 из-за того, что оно вызывало ошибки у некоторых пользователей.