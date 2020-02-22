Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Американская корпорация Boeing покупает в Российской Федерации преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner. Об этом сообщает космическое подразделение компании.

Напомним, что генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 21 февраля рассказал, что он с удивлением узнал о том, что один из агрегатов для системы посадки корабля Starliner производится частной российской компанией в Воронеже по заказу Boeing.

В Boeing пояснили, что речь идет о блоке преобразования питания, который поставляет ЗАО «Орбита», находящееся в Воронеже. Этот блок позволяет кораблю получать питание с Международной космической станции, когда Starliner к ней пристыкован.

Отмечается, что данный преобразователь на МКС применяется уже 20 лет с момента создания станции. Для использования этого блока на Starliner масса этого устройства была уменьшена, а выбрали его в Boeing благодаря высокой надежности.