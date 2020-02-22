Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Компания Google предупредила об опасности использования её приложений на новых смартфонах Huawei, не прошедших сертификации Play Protect. Сообщение опубликовано в блоге технической поддержки Google.

В мае 2019 года правительство США ввело экономические санкции в отношении китайской компании Huawei. Принятые меры предусматривали запрет на сотрудничество американских компаний с Huawei без получения соответствующей лицензии.

22 февраля компания Google впервые развёрнуто прокомментировала дальнейшее сотрудничество с Huawei. В Google отметили, что продолжат поддерживать свои приложения на всех устройствах Huawei, выпущенных до 16 мая 2019 года. Однако компания не будет проводить сертификацию новых устройств и предоставлять свои сервисы, включая Google Play, Gmail, YouTube и Maps, для предустановки.

«Из-за правительственных ограничений, описанных выше, новые модели устройств Huawei, доступные для широкой публики после 16 мая 2019 года, не смогли пройти сертификацию безопасности и не будут иметь предварительно загруженную версию Play Protect. В результате они считаются «несертифицированными» и не могут использоваться для запуска приложений и служб Google», — заявили в Google.

В компании отметили, что при загрузке приложений Google через сторонние сервисы на устройства Huawei программы могут работать некорректно. Также такие приложения могут быть изменены злоумышленниками и представлять угрозу для безопасности пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале производители смартфонов из Китая (Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo) представили планы по созданию единой платформы для разработчиков мобильных приложений Global Developer Service Alliance.

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