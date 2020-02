Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Более 1 млн человек установили пробную версию облачного игрового сервиса GeForce Now после его полноценного запуска в начале февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании Nvidia.

Сервис компании Nvidia GeForce Now позволяет запускать современные видеоигры на любых компьютерах или Android-устройствах с низким уровнем производительности. При использовании этой технологии вычислительная нагрузка ложится на серверы компании, а на устройство пользователя только передаётся итоговое изображение.

В Nvidia заявили, что для менее чем за три недели бесплатную версию GeForce Now загрузило более 1 млн игроков. Самыми популярными играми стали Fortnite от Epic Games, League of Legends от Riot, Warframe от Digital Extremes и World of Tanks от Wargaming.

Также в компании пообещали, что ожидаемая игра Cyberpunk 2077 от CD Projekt появится в облачном сервисе в день выпуска проекта. В Nvidia отметили, что в будущем общее количество доступных в облачном сервисе видеоигр превысит отметку в 1500.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля 2020 года состоялся официальный запуск игрового сервиса GeForce Now. Тестовая версия облачного сервиса была доступна в ряде стран, включая Россию, с октября 2019 года.