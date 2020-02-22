Пекин, , 10:50 — REGNUM Снизившиеся из-за вспышки коронавируса объёмы производства на заводах Lenovo будут восстановлены до конца марта, заявил председатель правления компании Ян Юаньцин. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Ян Юаньцин отметил, что вспышка коронавируса продолжает оказывать значительное влияние на деятельность компании в Китае. Он объяснил, что из-за эпидемии больше всего пострадало производство на заводах в городах Ухань и Чэнду.

На предприятии в Ухане производятся смартфоны Lenovo, а на заводе в Чэнду — персональные компьютеры. Также из-за эпидемии снижен уровень производства ноутбуков на предприятиях Lenovo в Шэньчжэне и Хэфэй. Планируется, что все эти заводы будут запущены на полную мощность к апрелю.

Председатель правления Lenovo добавил, что заводы компании в Бразилии, Индии, Японии и Мексике помогут смягчить издержки от снижения уровня производства на площадках в Китае.

Напомним, Lenovo Group является крупнейшим в мире производителем персональных компьютеров. Каждый пятый компьютер в мире выпускается заводами этой компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале аналитики Digitimes Research заявили, что поставки крупнейших производителей ноутбуков в январе 2020 года упали на 30% по отношению к предыдущему месяцу. Основными причинами снижения поставок названы сезонные факторы, а также последствия вспышки коронавируса в Китае.

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