Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Для космического корабля Starliner компании Boeing одно из устройств приобретается в России. Об этом 21 февраля компания сообщает в своём Twitter.

Вопрос, заданный одним из журналистов в социальной сети, был вызван выступлением на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков «Авиационное и космическое страхование в России» руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сказавшего, что частное предприятие в Воронеже производит агрегаты для Starliner.

На официальной странице Boeing в Twitter подтвердили, что в Starliner устанавливается преобразователь напряжения, поставляемый ЗАО «Орбита» из Воронежа, который позволяет передавать энергию с МКС на пристыкованный Starliner.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в России количество пусков ракет космического назначения в 2020 году увеличится по сравнению с прошлым годом.

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