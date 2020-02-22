Купертино, США, , 07:52 — REGNUM В американской компании Apple обсуждается возможность установки приложений от других разработчиков в качестве основных для смартфонов iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, Apple может разрешить владельцам смартфонов iPhone устанавливать интернет-браузеры и почтовые приложения от альтернативных разработчиков. Отмечается, что в Apple также обсуждается возможность установки сторонних музыкальных приложений на умных колонках HomePod.

С момента запуска магазина приложений App Store в 2008 году на смартфонах iPhone по умолчанию используется только браузер Safari и почтовое приложение от Apple. Такая политика компании вызывает беспокойство у антимонопольных органов.

В частности, эта проблема поднималась в 2019 году на слушаниях антимонопольного совета в Конгрессе США. Также в прошлом году компания Spotify, владеющая одноимённым музыкальным сервисом, подала жалобу на Apple в антимонопольное ведомство Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство обсуждает с Apple возможность предустановки российского программного обеспечения, которая станет обязательной с 1 июля 2020 года.