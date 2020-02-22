Москва, , 07:32 — REGNUM Специалисты космодрома Байконур получили спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» и начали готовить их к запуску, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Оба спутника будут запущены с помощью одной ракеты-носителя «Протон-М». Старт запланирован на конец марта.

Космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» произведены в компании Роскосмоса «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва. Спутники выполнены на базе платформы «Экспресс-1000НМ», отличающейся от предыдущих платформ этой серии улучшенной системой терморегулирования и более эффективными солнечными батареями.

Оператором «Экспресс-80» и «Экспресс-103» станет госкомпания ФГУП «Космическая связь». Космические аппараты будут использоваться в составе спутниковой группировки для предоставления высокоскоростного доступа к сети интернет и иных услуг связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года специалисты центра им. Хруничева отправили на Байконур блоки ракеты-носителя «Протон-М», которая будет использоваться для парного запуска спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

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