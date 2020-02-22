Москва, , 06:32 — REGNUM Запрет на использование локальной учетной записи при установке операционной системы Windows 10, введенный корпорацией Microsoft, усложнил процесс инсталляции, 21 февраля сообщает немецкий портал DrWindows.

Теперь пользователи должны применять глобальную учетную запись в интернете. Установка в данном случае проходит через синхронизацию аккаунтов Microsoft. При этом, после завершения процесса от глобальной «учётки» можно будет отказаться. Отмечается, что установку посредством локальной учетной записи можно произвести лишь без подключения к интернету.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля на компьютерах под управлением Windows 10 прекратится работа приложений Facebook.

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