Манила, , 22:12 — REGNUM Филиппинское военное ведомство готовит меморандум о закупке нескольких десятков лёгких индонезийских танков «Каплан-MT» (MMWT) PT Pindad, выпущенных в сотрудничестве с Турцией, сообщает 21 февраля KOMPAS.com.

Меморандум может быть подписан 27 февраля 2020 года. Речь может идти о закупке 44 таких машин.

Ранее проводился конкурс, в котором также участвовали несколько танков, включая K21−105 южнокорейской компании Hanwha и «Тулпар» турецкой корпорации Otokar.

Танк «Каплан МТ» (Kaplan MT) производится в Индонезии на основе двустороннего межправительственного соглашения с Турцией.

Боевая машина массой 35 тонн с двигателем мощностью 711 л. с. может развивать скорость до 70 км/час. Танк вооружен 105-мм нарезной пушкой с автоматом заряжания и спаренным с ней 7,62 мм пулеметом, оснащён цифровой системой управления огнем и тепловизионными прицелами командира и наводчика. Экипаж танка состоит из трёх человек.

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