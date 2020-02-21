Москва, , 14:59 — REGNUM В преддверии 23 февраля рейтинг самых мужских автомобилей составили специалисты Autospot.ru.

Автоэксперты составили топ-10 самых мужских авто на основании данных продаж за период с августа 2019 года по февраль 2020 года. За это время с помощью портала обладателями авто стали 9 тыс. мужчин.

Таким образом, возглавили рейтинг южнокорейские марки KIA и Hyundai. Причем порядка 5,5% тех, кто изначально просматривал объявления с целью приобрести автомобиль Hyundai, в конечном итоге выбрали модель KIA.

Далее в этом рейтинге идут автомобили марок Skoda, Lada, Renault, BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Audi и Nissan.

Кроме того, аналитики отмечают, что вплотную к этой десятке марок подобрался китайский бренд Haval.

Напомним, что первые три места рейтинга самых популярных новых автомобилей иностранных брендов по итогам января 2020 года занимают автомобили Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris.

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