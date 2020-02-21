Мадрид, , 14:20 — REGNUM Испанская марка Cupra (принадлежит компании Seat) представит в Швейцарии на автовыставке в Женеве свою первую автономную модель — серийный кроссовер Formentor. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Стоит отметить, что премьера концепт-кара электрического кроссовера состоялась еще в 2019 году. В свою очередь серийная версия автомобиля, по прогнозам специалистов, не сильно будет отличаться от этого концепт-кара.

Ожидается, что серийный Formentor будет оснащён таким же гибридным агрегатом, что и электрифицированный Leon. Он состоит из 1.4 TSI и электрического мотора. Общая мощность равна 242 «лошадям». Запас хода гибрида составит около 60 км.

На авторынке серийный кроссовер появится во втором полугодии 2020 года.

Ранее бренд Cupra представил новую гибридную версию хэтчбека Leon. Начальная конфигурация модели оснащена бензиновым турбомотором TSI на 2 л, мощность которого составляет 245 «лошадей».

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