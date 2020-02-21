Деревня Алабино, Московская область, , 06:40 — REGNUM На подмосковном полигоне «Алабино» прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как следует из сообщения, после 30-километрового марша в район боевых стрельб, экипажи самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» (калибра 152-мм) открыли огонь прямой наводкой бронебойными снарядами по мишеням, которые обозначали тяжёлую бронированную технику условного противника. Стрельба велась на дистанции от 1 до 2 тысяч метров.

«В ходе стрельб военнослужащие уничтожили более 150 единиц боевой техники условного противника», — отмечается в сообщении.

В учениях были задействованы более 300 военнослужащих и 150 единиц вооружения и техники. Во время учений Симферопольский артиллерийский полк посетила парламентская делегация из города Симферополя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проводимых лётных учений вертолётчики армейской авиации Восточного военного округа уничтожили колонну боевой техники условного противника.

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