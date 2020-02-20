Берлин, , 23:59 — REGNUM Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбаэур и министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли намерены подписать соглашение о совместной разработке истребителя нового поколения, которое уже обозначено как «шестое», сообщают 20 февраля испанские СМИ.

Подписание соглашения о программе, которая носит название SCAF, будет проходить в присутствии государственного секретаря министра обороны Испании Анхеля Оливареса Рамиреса.

Германия намерена задействовать в этой программе компанию Rheinmetall, а также ведомства экономического контроля, которые должны предоставлять промежуточные отчёты по расходованию бюджетных средств, выделенных из госбюджета на создание истребителя шестого поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, ни Германия, ни Франция не располагают боевыми самолётами даже пятого поколения.

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