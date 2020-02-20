Соединённые Штаты Америки, , 18:19 — REGNUM Скончался американский программист Ларри Теслер, известный миру как создатель таких команд на компьютере, как «вырезать», «копировать» и «вставить». Об этом сообщает BBC.

Учёный умер на 75-м году жизни. За годы своей работы Теслер работал в таких крупных компаниях, как Xerox, Apple, Amazon и Yahoo!

Свои комбинации, использующиеся пользователями компьютеров по сей день, программист придумал в середине 70-х годов во время работы над одним из языков программирования.