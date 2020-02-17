Лондон, , 15:01 — REGNUM В Великобритания создадут самый мощный в мире суперкомпьютер для метеорологов для прогнозирования погоды. Об этом 17 февраля сообщает министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.

Отмечается, что стоимость суперкомпьютера составит 1,2 млрд фунтов ($1,6 млрд). На такие издержки правительство Британии пошло, чтобы повысить точность прогнозирования погоды. Специалисты считают, что он даст возможность уменьшить ущерб, который наносят стихийные бедствия жизненно важной инфраструктуре страны.

«Благодаря новейшим технологиям мы сможем более точно и своевременно предсказывать погоду, что очень важно в период климатических изменений», — заявил глава британской метеослужбы Пенни Эндерсби.

По предварительной информации, суперкомпьютер будет создан к 2022 году.

Напомним, в начале февраля 2020 года во время встречи с представителями общественности Вологодской области глава РФ Владимир Путин одобрил инициативу по созданию сети суперкомпьютеров в различных городах страны.

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