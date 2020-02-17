Москва, , 14:55 — REGNUM Новейший российский ударный вертолёт Ка-52М будет оснащён и новой крылатой ракетой класса «воздух-поверхность». Эта ракета имеет дальность поражения наземных целей до 100 километров. Речь идёт о любых наземных объектах, в том числе и бронетехнике противника. О ракете известно пока немного, нет даже названия, пока только «изделие 305».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в российском оборонно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что новейшая российская ракета «изделие 305» в марте 2019 года испытывалась в боевых условиях в Сирии. Носителем ракеты выступал ударный вертолёт Ми-28НМ.

«Вертолёты России» поставят российским вооружённым силам ориентировочно 114 вертолётов Ка-52М. По сравнению с Ка-52, Ка-52М имеет более высокую защищённость. Он будет способен нести такой же арсенал оружия, как и вертолёты семейства «Ми». Ка-52М оснащён новыми системами обнаружения и распознавания целей, увеличена дальность применения его вооружения.

Кроме того, эта боевая машина имеет новую кабинную авионику, а также доработанную винтовую группу.