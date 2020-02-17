Берлин, , 14:37 — REGNUM Немецкая автокомпания Audi ведёт разработку электрического компактного ситикара. Об этом сообщается на сайте Auto Express.

Отмечается, что новинка будет построена на платформе MEB Entry, которая была специально создана для небольших электромобилей. Данная платформа позволит использовать компактные батареи и обеспечить запас хода на одном заряде до 200 км, что считается оптимальным для эксплуатации в условиях города.

Планы компании по созданию городского электрокара косвенно подтверждает концепт-кар AI: Me, премьера которого прошла на автовыставке в Шанхае в прошлом году. Тогда концепт был оснащен агрегатом мощностью 170 л. с. и системой заднего привода.

Напомним, в начале февраля текущего года дилеры компании Audi в России начали принимать заказы на новую версию Q5 45 TDI quattro с дизельным мотором.

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