Москва, , 13:59 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen оснастит российскую Jetta обновленным дизайном и современным техническим оборудованием. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

По имеющейся информации, седан Volkswagen Jetta в России должен появиться у дилеров уже во втором квартале 2020 года.

Основные изменения произошли во внешнем виде модели. Его экстерьер будет напоминать бизнес-седан, несмотря на его принадлежность к C-классу.

Начиная с базовой комплектации, для новинки будут доступны передние и задние светодиодные фонари. В салоне машины автопроизводители установят цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с дисплеем размером восемь дюймов и встроенную навигационную систему.

Пока не сообщается о том, какие моторы будут в линейке двигателей модели, однако в Китае автомобиль укомплектовывается турбомоторами объемом 1,2 и 1,4 литра, которые сочетаются с «роботом» DSG.

Напомним, в январе 2020 года на автомобильном рынке России было реализовано 6269 автомобилей Volkswagen, что на 1% больше, чем в январе 2019 года.

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